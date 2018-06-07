В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама – один, Идлиб – четыре", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 202 человека. Осуществлен контроль за прохождением одного гуманитарного конвоя ООН в западный район населенного пункта Тафас провинции Дераа. Общий вес груза — 97 тонн.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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