ДАМАСК, 7 июн — РИА Новости. Карьер по добыче мраморной крошки заработал на полную мощность в анклаве Восточная Гута под Дамаском, сообщил журналистам представитель карьера Хазим Дурхам.

"Ежедневно мы добываем около трех тысяч кубометров крошки. Отсюда мы поставляем ее не только в Дамаск, но и во многие города вокруг него. Ведь это важная составная часть при строительстве, в том числе при производстве бетона", — сказал Дурхам.

На производстве заняты несколько десятков рабочих. Производство удалось восстановить только после освобождения территории от боевиков.

Ситуация со строительством и производствами в освобожденных городах Сирии в корне отличается от положения в городах, находящихся под контролем западной коалиции во главе с США — Ракке и Эт-Танфе. За несколько лет там не предпринято серьезных шагов для возрождения производств, пострадавших от боевых действий, а гражданское население испытывает острую нужду в рабочих местах. Тем временем, поблизости от Дамаска планируется открытие новых производств материалов для строительства, восстановление этого региона идет нарастающим темпом.

В апреле этого года при содействии российского Центра по примирению сторон территория анклава Восточная Гута, в том числе город Дума, перешли под контроль законного правительства Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>