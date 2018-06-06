Более 40 взрывных устройств обезвредили саперы в Ярмуке

Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии

Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 40 мин, снарядов, самодельных взрывных устройств обезвредили сирийские саперы в Ярмуке, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Инженерно-саперными подразделениями в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук за сутки проверено 28 зданий. Обнаружено и обезврежено 11 мин, четыре фугаса и 32 самодельных взрывных устройства", — сказал он.

Представитель центра также сообщил, что девять центров постконфликтного урегулирования продолжают свою работу.

"За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировало 72 человека. Ими сдано 12 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 33,3 тысячи человек. Сдано 4518 единиц стрелкового оружия", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>