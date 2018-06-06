Сирийские военные перехватили крупную поставку оружия, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Сирийские военные при содействии спецслужб перехватили большую поставку оружия, предназначенную террористам в Идлибе, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Местные источники силовых службах сообщили агентству, что удалось выявить и перехватить партию оружия при попытке его переброски с севера провинции Хомс в Идлиб.

Среди изъятого оружия крупнокалиберные пулеметы, ручные гранатометы и боеприпасы к ним, а также мины.

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