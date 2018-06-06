БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Делегация из РФ прибыла в Сирию с официальным визитом, в рамках которого будет обсуждаться дальнейшее развитие межрегиональных отношений в области экономики и гуманитарной сферы, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (БААС) Дмитрий Саблин.

"Сегодня пришло время для перехода к запуску и реализации реальных экономических проектов, в том числе в регионах. Развитие региональных связей является важнейшей задачей, и мы будем оказывать их налаживанию и развитию всемерную поддержку. В прошлый наш приезд было подписано соглашение между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом. Сегодня с нами для подготовки соглашения приехали представители правительства Севастополя, естественным партнером которых в Сирии является Тартус",- сказал Саблин.

По словам депутата Госдумы, в ходе визита также планируются переговоры о сотрудничестве Московской области и провинции Дамаск. "Кроме того, в Дамаске мы обсудим с представителями партии БААС культурные, социальные и гуманитарные проекты, содействие изучению русского языка, взаимодействие молодежных организаций, встретимся с депутатами Народного Совета САР, а также с Верховным муфтием Сирии и предстоятелем братской Антиохийской Церкви", — добавил собеседник агентства.

В середине апреля в Дамаске состоялось подписание договора о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Партией арабского социалистического возрождения (БААС). С российской стороны соглашение подписал секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, с сирийской — заместитель генерального секретаря партии БААС Хиляль Хиляль.

Сопредседателем рабочей группы по реализации соглашения с российской стороны стал председатель Патриотической платформы партии, координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин, с сирийской — член регионального руководства ПАСВ (БААС) Юсеф Ахмад.

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