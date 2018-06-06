МИД оценил итоги операции США по "освобождению" Ракки от ИГ*

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. С начала операции по "освобождению" от ИГ* сирийской Ракки в городе ничего не сделано для облегчения положения выживших жителей, заявил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин.

Отвечая на вопрос телеканала RT , Кожин напомнил, что шестого июля исполняется год с начала операции коалиции по "освобождению" города от террористов.

"В Ракке коалиция одержала, по сути, свою главную победу в Сирии. О том, какой оказалась ее цена для простых сирийцев, в мире начинают узнавать только сейчас", — указал Кожин.

Он отметил, что "поступающие на этот счет сообщения из различных источников камня на камне не оставляют от официального западного мифа об "освобождении" этого города". "Ракка была по большей части стерта с лица земли, а значительная, пока не поддающаяся подсчету часть ее населения, – убита и погребена под руинами", — добавил он.

По словам Кожина, "в СМИ просочилось свидетельство некоего высокопоставленного американского военного, который заявил, в частности, что за четыре месяца осады по Ракке было выпущено больше артиллерийских боеприпасов, чем где бы то ни было, со времен окончания вьетнамской войны". "Результаты работы американской артиллерии, американской, британской и французской авиации видны там буквально на каждом шагу. Восстановлением разрушенного никто не занимается – в оккупированном городе отсутствует власть, которая была бы неравнодушна к судьбе оставшихся в живых жителей", — добавил он.

Кожин отметил, что российскую сторону "потрясают свидетельства из недавно опубликованного доклада международной правозащитной организации Amnesty International об участи четырех типичных для этого города семей: Асвад, Хашиш, Бадран и Файяд". "Каждая из них потеряла в результате "освобождения" не менее десятка родственников. Никак не связанных с ИГИЛ*. Оставшиеся в живых члены этих семей утверждают, что в момент нанесения ударов вблизи их домов не было игиловцев*", — напомнил он.

"В Ракке гибли все – те, кто пытался бежать, и те, кто оставался. "Освободители" не разбирали, где позиции боевиков, а где дома, в которых укрывались мирные жители", — сказал Кожин. "Оценивая последствия непропорционального и неизбирательного применения силы, не сопровождавшегося никакими мерами по снижению рисков гибели гражданского населения и минимизации наносимого ему ущерба, Amnesty International, которую вряд ли можно заподозрить в симпатии к сирийскому "режиму", делает вывод о том, что действия проамериканской коалиции в Ракке, возможно, следовало бы рассматривать как нарушения международного права, а в отдельных подлежащих расследованию случаях и как военные преступления", — сказал Кожин, добавив, что "это вывод не наш, а международных правозащитников".

"Ситуация в Ракке усугубляется еще и тем, что за девять месяцев, прошедших после изгнания игиловцев*, в городе не сделано ровным счетом ничего для облегчения положения оставшихся в живых жителей. Международные организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, сетуют на то, что не могут работать в Ракке – они не в состоянии подыскать безопасное место для открытия офисов и развертывания площадок раздачи помощи населению, так как все вокруг заминировано", — указал Кожин. Он отметил, что "ежедневно по нескольку человек гибнет от мин и неразорвавшихся боеприпасов".

"Хотелось бы завершить этот комментарий о судьбе уничтоженного сирийского города вопросом: есть ли у тех, кто таким вот образом "освободил" Ракку от террористов, моральное право поучать сирийцев, как им строить будущее своей страны? Вправе ли претендовать на роль гарантов "содержательного" процесса межсирийского политического урегулирования те, кто оккупирует часть территории суверенного государства – члена ООН, лишая законные власти возможности восстановить контроль над этими районами, чтобы вернуть нормальную жизнь тем, кто пережил ужасы "халифата" по-игиловски* и "освобождения" по-американски?" — заключил Кожин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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