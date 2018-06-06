В Ливане назвали достижение мира в Сирии невозможным без России и США

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Политическое урегулирование в Сирии невозможно без переговоров между РФ, США, Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Египтом и одной из стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости спикер парламента Ливана Набих Берри.
"Приблизительно на 40% территории Сирии идет "мировая война", в политике это называется "геополитическими играми" или "противостоянием государств". Я предполагаю, что без переговоров России, США, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и как минимум одной европейской страны, будь это Франция или любая другая (страна), невозможно прийти к решению в Сирии… Политическое решение не может быть достигнуто без договоренности между этими сторонами", — сказал Берри.
Он сравнил такой возможный формат переговоров с форматом "5+1", обсуждавшим соглашение по иранской ядерной программе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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