Более 300 единиц оружия сдано в центры урегулирования в Сирии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 300 единиц стрелкового оружия сдано в центры постконфликтного урегулирования в Сирии, всего с 16 мая сдано более 4,5 тысячи единиц, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

Он отметил, что представители Центра приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета Сирии, в ходе которого была доведена общая военно-политическая обстановка в стране, рассмотрены вопросы взаимодействия российской военной полиции и силовых структур Сирии.

Также был проведен мониторинг обстановки в населенном пункте Нашабия, в ходе которого определен объем проведения восстановительных работ социально значимых объектов.

Как сообщает начальник Центра, нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни. Продолжают функционировать девять центров постконфликтного урегулирования.

"За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировало 114 человек. Ими сдано 307 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 33 245 человек. Сдано 4506 единиц стрелкового оружия", — сказал он.

Также в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан для пресечения провокаций и обеспечения правопорядка российская военная полиция выставила наблюдательные посты, добавляет Цыганков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>