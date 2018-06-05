Более 340 сирийцев за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 340 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 207 человек, в Восточную Гуту – 137 человек", — сказал он.

Кроме того, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 795 человек с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено более 3,3 тысячи человек и 629 единиц техники.

Также благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 67,8 тысячи жителя Восточной Гуты.

В районе мечети Асада и школы Альфатад Аль-Арабия города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 250 сирийцам, в том числе 160 детям.

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