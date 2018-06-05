Почти 40 взрывных устройств обезвредили саперы в пригородах Дамаска

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 40 мин, снарядов, самодельных взрывных устройств обезвредили сирийские саперы в пригородах Дамаска, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Успешно выполняют задачи подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. За прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна проверено 23 здания. Обнаружено и обезврежено две мины, семь снарядов и 28 самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Кроме того, сирийскими группами разминирования во время инженерной разведки дорожного направления Телль-Биса — Заафарана и северной окраины населенного пункта Эр-Растан за день были обезврежены 30 мин и шесть самодельных взрывных устройств.

Цыганков также отметил, что совместным ирано-российско-турецким Координационным центром зафиксированы случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа. Также российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск.

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