Коалиция ответила на выводы Amnesty International о мирных жертвах в Ракке

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель международной коалиции под руководством США американский полковник Томас Вил во вторник подверг критике доклад неправительственной организации "Международная амнистия", в котором говорится о сотнях мирных жертвах освобождения сирийской Ракки от террористов.

Коалиция активно наносила удары в поддержку местных сил, которые освобождали Ракку от боевиков ИГ*.

"Что касается того, сколько мирных жителей было убито, никто никогда не узнает. Все, кто говорит иначе, лгут", — заявил Вил. "Мы придерживаемся тщательного планирования целей и жестких процедур, направленных на то, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения", — добавил представитель коалиции.

По его словам, "Международная амнистия" не запрашивала при подготовке доклада комментарий или разъяснения коалиции и не проверила должным образом открытые источники коалиции. В частности, по его словам, коалиция прекращает операции, если в ходе их проведения обнаруживается риск для гражданского населения.

"Мы готовы работать со всеми, кто заявляет о жертвах среди мирного населения", — добавил Вил. При этом он признал "огромную цену", которую пришлось заплатить гражданскому населению Сирии за боевые действия.

Доклад "Международной амнистии" приводит данные более 100 свидетелей о гибели в результате действий коалиции сотен человек, в том числе 90 членов четырех семей, включая женщин и детей.