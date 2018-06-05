Сирия направила в ООН письмо после новых авиаударов коалиции

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сирия направила письмо в ООН в связи с новыми авиаударами международной коалиции во главе с США, жертвами которых стали мирные жители, сообщило национальное агентство SANA со ссылкой на МИД страны.

Ранее во вторник агентство SANA сообщило, что при новом авиаударе коалиции в провинции Эль-Хасаке погибли не менее десяти мирных жителей, включая женщин и детей.

"МИД Сирии направил письмо генсеку ООН и председателю Совбеза в связи с атаками незаконной "международной коалиции"… против мирных жителей Сирии и против суверенитета, единства и безопасности сирийской территории", — сообщил МИД.

Как отметил МИД, коалиция атаковала ряд деревень в провинциях Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор "в качестве мести за отказ участвовать в сепаратистских отрядах союзников США". Коалиция совершает преступления против человечества и поддерживает терроризм с целью подрыва сирийского суверенитета, говорится в сообщении МИД.

"САР вновь призывает Совбез взять на себя ответственность за защиту международного мира и безопасности и немедленно отреагировать для прекращения расправ, которые совершает "коалиция", а также прекращения незаконного и враждебного присутствия американских и других иностранных сил на сирийской земле", — отметили в сирийском дипломатическом ведомстве.

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