США продолжат патрулировать линию между силами Турции и курдов в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжат патрулировать демаркационную линию в районе сирийского Манбиджа между турецкими и курдскими силами, Вашингтон рассчитывает на аналогичные действия Анкары, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента во вторник.

"Что касается демаркационной линии, мы продолжим там находиться. Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации", — сказал представитель госдепа.

Ранее США подтвердили, что обязались помогать выводу курдских отрядов YPG из Манбиджа.

"Американские силы не будут заниматься стабилизацией на улицах Манбиджа", — добавил он, уточнив, что США рассчитывают на местный городской совет.

Турция и США накануне одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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