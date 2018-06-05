План США и Турции предусматривает вывод курдских отрядов из Манбиджа

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. "Дорожная карта" США и Турции по сирийскому Манбиджу предусматривает вывод курдских отрядов самообороны (YPG), подтвердил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Это дорожная карта, рассчитанная на то, чтобы выполнить обязательства США по выводу YPG на территорию к востоку от Евфрата таким образом, чтобы помочь безопасности и стабильности Манбиджа", — сказал представитель госдепартамента.

Он отказался сказать, сколько курдских бойцов находятся в Манбидже, но уточнил, что их число "ограничено".

По его словам, речь идет о широком политическом соглашении, его реализация потребует дополнительных переговоров, а время вывода будет зависеть от того, как будет продвигаться реализация. Представитель госдепа не сказал, в какие сроки предполагается реализовать соглашение.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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