Госдеп приветствует начало военной операции против ИГ* на севере Сирии

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдепартамент США приветствует начало военной операции, которую "Сирийские демократические силы" (СДС) проводят на севере Сирии против ИГ*.

В воскресенье коалиция во главе с США сообщила о второй фазе военной операции "Облава" на границе Сирии и Ирака.

"Госдепартамент гордится, что в ходе планирования операции смог предоставить дипломатическую поддержку коллегам из Пентагона и коалиции", — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Помпео также отметил, что внимание внешнеполитического ведомства сосредоточено на ситуации, которая сложится в регионе после разгрома ИГ*. По его словам, США готовы обеспечить правительству Ирака необходимую поддержку, для того чтобы обезопасить границы страны от ИГ* и других террористических угроз.

"Операция "Облава" началась 1 мая, успешная первая фаза завершилась освобождением Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия", — напоминает коалиция в своем сообщении.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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