Курды выводят военных советников из сирийского Манбиджа

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Курдские отряды самообороны (YPG), входящие в состав "Сирийских демократических сил" (СДС), выводят своих военных советников из сирийского Манбиджа, сообщается в заявлении командования сирийских курдов, опубликованном сайтом СДС.

Турция и США накануне одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг отметил, что стороны согласовали график вывода сил курдов.

"По просьбе военного совета Манбиджа группа военных инструкторов от наших сил оставалась в качестве военных советников для помощи военному совету, это происходило в координации с международной коалицией… Сейчас, после двух лет работы, военный совет перешел на самообеспечение в вопросах подготовки, и командование YPG приняло решение отозвать своих советников из Манбиджа", — сообщается в заявлении.

Как отметило курдское командование, советники остались в Манбидже после того, как город был передан местному совету в ноябре 2016 года. По словам командования, тогда же город покинула основная группа бойцов.

"Тогда город покинули наши военные, это было оглашено в официальном заявлении, прошел военный парад в присутствии телекамер и СМИ", — отметило командование курдских отрядов.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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