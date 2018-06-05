США и Турция приступят к реализации плана по Манбиджу в течение десяти дней

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Анкара и Вашингтон приступят к реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу в течение 10 дней, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу заявил, что согласовал накануне на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне дорожную карту по выводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа.

"В течение 10 дней начнется работа по подготовке к реализации соглашения по Манбиджу: будем решать, когда туда войдут военные, после ухода YPG, как они будут осуществлять мониторинг, кто будет управлять регионом. Необходимо соблюдать критерии по этническому составу в том виде, каким оно было до прихода YPG. Мы сказали Помпео, что США неоднократно не сдерживали свое слово по выходу YPG, и если сейчас, после согласования этой дорожной карты, они снова ее не выполнят, это опять испортит наши отношения", — сказал Чавушоглу журналистам в Анталье. Трансляцию выступления вел телеканал NTV.

Министр добавил, что дорожная карта будет состоять из трех этапов, она предполагает сдачу оружия членами YPG, при этом модель сотрудничества Турции и США по сирийскому Манбиджу планируется распространить на другие города северной Сирии.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой Вашингтоном YPG. Анкара считает YPG террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*). Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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