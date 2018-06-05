В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ во вторник.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили 287 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.