В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ во вторник.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. За сутки медицинскую помощь получили 287 человек.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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