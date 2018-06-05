Главный процесс по Сирии должен проходить в Женеве, считают в Евросоюзе

АСТАНА, 5 июн — РИА Новости. Европейский союз считает, что главный процесс по урегулированию ситуации в Сирии должен проходить в Женеве, заявил во вторник журналистам специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Мы видим астанинский процесс как один из элементов процесса политического урегулирования. Но мы видим, что главный процесс должен проходить в Женеве и должен вести к политическому урегулированию всех аспектов этого конфликта", — сказал Буриан журналистам.

По его словам, благодаря астанинским переговорам "сокращаются точки, где идут бои и продолжается конфликт". "Надеемся, что это даст толчок к политическому урегулированию", — сказал Буриан.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что астанинский формат по Сирии не является подменой женевской площадки, он органично дополняет и стимулирует ее. В МИД Ирана, который наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР, заявляли, что заданные в Астане и Сочи стандарты являются наилучшей гарантией успеха переговоров по Сирии на женевской площадке под эгидой ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>