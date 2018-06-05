Российские военные доставили гумпомощь жителям поселения в провинции Хомс

ЗААФАРАНА (Сирия), 5 июн – РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон раздали около четырех тонн продуктов питания в населенном пункте Заафарана сирийской провинции Хомс, сообщил журналистам представитель ЦПВС Вадим Рогов.

"Всего местным жителям было роздано 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны", — сказал он. Он добавил, что была оказана медицинская помощь 107 местным жителям.

Глава администрации Заафраны Юсеф Мендур выразил благодарность российским военным.

"Спасибо, что вернули нам мир и безопасность. Сирийская армия наконец взяла под контроль всю территорию провинции, и как только это случилось, люди почувствовали себя спокойно. Благодарим наше правительство и президента, и наших русских друзей, которые были рядом с нами. Только совместные усилия помогают достичь мира не только в нашем селении, но и по всей Сирии", — отметил он.

За последние два месяца сирийская армия вернула контроль над поселениями и деревнями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама, а также над всем пригородом Дамаска. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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