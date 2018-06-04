Более 67,8 тысяч человек вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 июн — РИА Новости. Более 67,8 тысячи человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Восточная Гута, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 67 тысяч 685 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

Цыганков также добавил, что совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр за сутки зафиксировал случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.

Кроме того, по его словам, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят разминирование района Восточный Каламун. Только за прошедшие сутки в населенном пункте Эн-Насрия обследовано шесть зданий, обнаружено и обезврежено девять самодельных взрывных устройств.

Также он сообщил, что представители Центра провели мониторинг восстановления инфраструктуры в населенном пункте Замалька. В городе развернута розничная торговля товарами первой необходимости, работает мобильный медицинский пункт, а также продолжаются работы по восстановлению здания администрации, хлебопекарни, поликлиники, школы, почтового отделения и отделения связи. Органами местного самоуправления совместно с "Сирийским Арабским Красным Полумесяцем" организована доставка питьевой воды.

Как отметил Цыганков, в провинции Хомс дорожные службы продолжают ремонт международной автомагистрали "М5" на участке трассы Телль-Биса – Эр-Растан. Вдоль дорожного полотна устанавливают защитное ограждение, выполняют монтаж осветительных мачт.

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