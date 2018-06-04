В двух провинциях в Сирии более 33 тысяч человек урегулировали свой статус

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 июн — РИА Новости. Более 33 тысяч человек урегулировали свой статус в сирийских провинциях Хама и Хомс с 16 мая, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

Он добавил, что российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Сирийские органы безопасности проводят работу по нормализации статуса членов незаконных вооруженных формирований, принявших решение вернуться к мирной жизни.

"За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировало 150 человек. Ими сдано 37 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 33 131 человек. Сдано 4 199 единиц стрелкового оружия", — сказал Цыганков.

Также он сообщил об оказании гумпомощи жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Людям передано 450 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны. Кроме того, благотворительные акции были проведены в районе мечети Асада и школы Захрат Аль-Мадина города Алеппо. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 125 сирийцам, в том числе 62 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 224 человека, в Восточную Гуту – 112 человек", — отметил начальник Центра.

Также благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан– Аабу-Эд-Духур вышло 855 человек с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено более 2,5 тысячи человек и 467 единиц техники.

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