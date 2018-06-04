Помпео обсудил с главой МИД Турции дорожную карту по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу, сообщил турецкий министр в понедельник.

"На нашей встрече с госсекретарем Помпео мы обсудили отношения между Турцией и США, вопросы, связанные с Сирией, включая дорожную карту по Манбиджу, и другие региональные вопросы", — написал Чавушоглу в Twitter.

Он не уточнил, удалось ли Анкаре и Вашингтоне согласовать план по сирийскому Манбиджу.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"*. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

Как заявил ранее Чавушоглу, Анкара ожидает согласования с Вашингтоном дорожной карты по Манбиджу 4 июня в ходе его встречи в США с Помпео.

*Террористическая организация, запрещена в России

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