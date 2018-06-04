Боевики обстреляли сирийскую деревню у границы с Израилем, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 4 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли из минометов сирийскую деревню Хан-Урайниба в провинции Кунейтра близ границы с Израилем, сообщает национальное агентство Сирии САНА.
В ответ сирийская армия открыла огонь по террористам из артиллерийских орудий и уничтожила огневые позиции, с которых велся обстрел.
В прошлый четверг террористы обстреляли из минометов и ракетных установок деревню Джаба, также расположенную в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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