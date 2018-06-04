ООН ждет список от оппозиции в конституционную комиссию Сирии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Конституционная комиссия Сирии, состоящая из 150 человек, начнет работу до конца текущего года, в ООН поступили списки от правительства Сирии и гражданского общества САР, заявил РИА Новости советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин.

"Я думаю, что в этом году будет (начало работы комиссии — ред.), на 100% я уверен", — заявил Наумкин на полях международного форума по развитию парламентаризма.

"Сейчас идут серьезные переговоры, они касаются третьей части комиссии: один список есть, это люди, представляющие правительство Сирии… Во главе ее юристы, эксперты от правительства, это не делегация, которая вела переговоры в Женеве. Там два списка по 50 человек. Второй список — от гражданского общества, который также одобрен Дамаском", — заявил Наумкин.

Он напомнил, что решение о составе Конституционной комиссии было принято на конгрессе в Сочи в январе этого года. "Вторая часть была подана правительством, это независимые люди, не эксперты, по идее, сейчас проходят опробацию у (спецпосланника ООН по САР Стафана — ред.) де Мистуры". — сказал он. По его словам, идёт процесс "притирки" второй части комиссии.

"Там три составные части — три по 50. Третья часть — оппозиция. С оппозицией есть там, внутри, определенные проблемы. Список должен вот-вот уже быть, не знаю, пришел он или нет в Женеву", — сказал эксперт.

Он отметил, что в оппозиции Сирии ключевой фигурой остаётся Насер аль-Харири.

Наумкин добавил, что одобрение на работу комиссии в Женеве или где-то ещё получено от всех сторон, в том числе от правительства Сирии.

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