Турция надеется на реализацию соглашения с США по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Начало реализации совместного турецко-американского плана по сирийскому Манбиджу может открыть новую страницу в отношениях Анкары и Вашингтона, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии намеченной на понедельник встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ в июне 2016 года.

Как заявил ранее Чавушоглу, Анкара ожидает согласования с Вашингтоном дорожной карты по Манбиджу 4 июня в ходе его встречи в США с Помпео.

"В случае, если по итогам встречи с Помпео мы примем решение о начале реализации плана по Манбиджу, то в отношениях двух стран откроется новая страница", — сказал Чавушоглу на встрече, организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC). Его цитирует агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, одной из ключевых проблем в отношениях Турции с США остается поддержка Вашингтоном "сирийского крыла террористической организации РПК". "Турция стремится к политическому урегулированию в Сирии и выступает решительно против любых шагов, направленных на раздел этой страны. В Астане, Сочи и Женеве Турция продемонстрировала себя одним из ключевых игроков процесса урегулирования", — сказал министр.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в турецкой разведке, командиры курдских формирований начали покидать Манбидж, отправившись в пограничный с Турцией район Айнулараб к западу от Евфрата, а также распложенный к юго-востоку от него район Айн Иса. Однако группировка еще не приступила к подготовке к окончательному выходу из Мабиджа.

По информации дипломатических источников агентства, Турция и США в ходе заседания рабочей группы в Анкаре 25 мая предварительно согласовали трехэтапный план урегулирования в Манбидже. Если 4 июня Турция и США достигнут окончательного соглашения, YPG покинут район Манбиджа в течение 30 дней. На втором этапе в 45-дневный срок после подписания соглашения планируется начать совместный мониторинг в районе Манбиджа с участием турецких и американских военных и представителей разведслужб. На третьем этапе в течение 60 дней после подписания соглашения в Манбидже планируется создание администрации из местных жителей в соответствии с этническим составом населения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>