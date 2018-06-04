В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — три. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, вес доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 72 человека.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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