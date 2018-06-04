В городе Дума закончили восстановление поликлиники

ДУМА (Сирия), 4 июн — РИА Новости. Завершено восстановление поликлиники в городе Дума в анклаве Восточная Гута под Дамаском, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Сирии.

"Восстановление поликлиники завершено, скоро она заработает", — сообщили в ведомстве. Представитель министерства добавил, что это уже вторая восстановленная поликлиника в Восточной Гуте, после освобождения анклава от боевиков.

Еще предстоит восстановить 4 поликлиники и одну больницу в городе Дума.

Ранее при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.