В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейтра по выдаче 445 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 102 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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