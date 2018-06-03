Под Дамаском российские военные раздали более пяти тонн продуктов

ДАМАСК, 3 июн — РИА Новости. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска — Ялда, сообщил журналистом представитель Центра Андрей Адамис.

"Сегодня Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарную акцию в населенном пункте Ялда, местным жителям выдаются продукты первой необходимости — консервы, крупа, вода, а также гигиенические наборы. Всего было роздано более пяти тонн продуктов", — рассказал Адамис.

Российским военным помогают раздавать гуманитарную помощь студенты Университета Дамаска. "Мы пришли сюда уменьшить страдания нашего народа, поучаствовать в этом процессе, поучаствовать в деле строительства новой Сирии. Поэтому я здесь. Я учусь в Дамаске, в университете. Я буду инженером. Во время войны многие студенты стали добровольно участвовать в гуманитарных акциях. Никаких поблажек в учебе за это не предусмотрено. Мы делаем это от чистого сердца", — рассказала волонтер и студентка Нур Хаму.

"Мы благодарны российскому государству за помощь, которую нам оказывают сегодня и оказали раньше. Благодаря вашим усилиям мы стали жить лучше. Можно сказать, что сейчас у нас есть все для того, чтобы надеяться на лучшее будущее", — отметил местный житель Усама Абу Адалла.

Ранее при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.