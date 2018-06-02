В сирийской Думе обезвредили около сорока взрывных устройств

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты проверили 18 домов, обезвредили более 40 взрывных устройств в сирийском городе Дума за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Инженерно-саперными подразделениями только за прошедшие сутки в городе Дума проверено 18 зданий. Обезврежено четыре мины, восемь снарядов и 31 самодельное взрывное устройство", — сказал он.

Несмотря на установленный режим прекращения огня, за сутки зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Дераа. Также, по словам Цыганкова, представители Центра по примирению провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Джисрейн.

"В городе развернута розничная торговля товарами первой необходимости. Возобновлена подача электроэнергии населению. Продолжаются работы по восстановлению двух школ и системы водоснабжения", — сказал он.

Кроме того, генерал сообщил, что органы местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организовали доставку нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды.

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