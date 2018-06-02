"Сказки Израиля". В Сирии ответили на заявления о военном присутствии Ирана

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

ДАМАСК, 2 июн — РИА Новости. Военного присутствия Ирана в Сирии нет в том виде, в каком его интерпретирует Израиль, заявил на пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Присутствия Ирана нет в понимании военного присутствия на земле в Сирии — это сказки Израиля", — сказал министр.

Муаллем пояснил, что в Сирии военное присутствие Ирана ограничено работой военных советников на стороне сирийской армии.

"Присутствие Ирана легитимно, так как оно на основании просьбы сирийского правительства, в отличие от присутствия США", — пояснил глава МИД.

Муллем отметил, что Сирия как независимое государство в праве самостоятельно выбирать себе союзников в борьбе с терроризмом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>