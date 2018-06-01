ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария внесла изменения в санкции в отношении Сирии, запретив любые поставки в САР изопропанола без официального разрешения государственного секретариата по экономике, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Швейцарии.
Соответствующие изменения были приняты после скандала с возможным использованием изопропанола, поставленного из Швейцарии в Сирию, для создания химического оружия. В конце апреля пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике Федерального департамента по экономике, образованию и науке Швейцарии Фабиан Майенфи заявил РИА Новости, что никаких данных о незаконном применении Сирией швейцарского изопропанола до сих пор нет, однако Берн будет ужесточать контроль за поставками реагента.
В отличие от Евросоюза, который запретил экспорт в Сирию изопропанола в связи с санкциями в отношении Сирии, Швейцария регламентировала экспорт этой продукции законом о контроле за экспортом ценностей и имущества. Экспорт из Швейцарии данных продуктов был разрешен до тех пор, пока не существуют указаний о его незаконном использовании.
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