ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария внесла изменения в санкции в отношении Сирии, запретив любые поставки в САР изопропанола без официального разрешения государственного секретариата по экономике, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Швейцарии.

Согласно изменениям, любые поставки изопропанола в Сирию, в том числе для личного пользования, теперь подлежат согласованию с госсекретариатом по экономике, который, в свою очередь, должен провести консультации по этому вопросу с министерством обороны Швейцарии и компетентными службами МИД.

Соответствующие изменения были приняты после скандала с возможным использованием изопропанола, поставленного из Швейцарии в Сирию, для создания химического оружия. В конце апреля пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике Федерального департамента по экономике, образованию и науке Швейцарии Фабиан Майенфи заявил РИА Новости, что никаких данных о незаконном применении Сирией швейцарского изопропанола до сих пор нет, однако Берн будет ужесточать контроль за поставками реагента.

В отличие от Евросоюза, который запретил экспорт в Сирию изопропанола в связи с санкциями в отношении Сирии, Швейцария регламентировала экспорт этой продукции законом о контроле за экспортом ценностей и имущества. Экспорт из Швейцарии данных продуктов был разрешен до тех пор, пока не существуют указаний о его незаконном использовании.

Изопропанол представляет собой полностью прозрачную, бесцветную жидкость с ярко выраженным неприятным запахом. Химическая формула – C3H8O. Этот реагент широко используется в производстве как заменитель этанола. Его часто используют при изготовлении дезинфицирующих средств, косметики, бытовой химии, антифризов, парфюмерии. Также он применяется для очистки металлических, стеклянных и других поверхностей от жира и грязи. Используется для промывки плат после пайки.

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