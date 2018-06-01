ДАМАСК, 1 июн — РИА Новости. Продолжаются работы по разминированию района Муххаям аль-Ярмук в Дамаске, освобожденного недавно от боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Также сирийские военные продолжают находить склады и цеха по производству боеприпасов. Обнаруженные взрывные устройства и снаряды уничтожаются в специально отведенных местах.
В апреле при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены пригород Дамаска Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от сирийской столицы. В мае от террористов были освобождены южные кварталы Дамаска, включая Муххаям аль-Ярмук. Боевики ИГ* были полностью уничтожены. За то время, пока район находился под контролем террористов, тут были уничтожены тысячи мирных жителей.
* Запрещенная в России террористическая организация
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