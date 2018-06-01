В Дамаске ищут тела пятерых сирийских солдат, убитых боевиками ИГ*

ДАМАСК, 1 июн — РИА Новости. Поиски тел пяти солдат сирийской правительственной армии, убитых боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ*, продолжаются в квартале Муххаям аль-Ярмук в Дамаске.

Как рассказала сестра одного из убитых Мажида Тахаль Мухаммед, фотографии убийства ее брата боевики выложили в интернете и прислали ей на телефон.

"Моего брата звали Мезар Тахаль Мухаммед, его вместе с еще четырьмя солдатами пытали и убили террористы. Они выложили эти фотографии в интернете и прислали убийство моего брата мне на телефон. Троих обезглавили, а двоих застрелили. Главаря боевиков звали Абу Муса Аль Караим, надеюсь, он получил по заслугам", — рассказала женщина.

Женщина опознала место убийства, но тела погибших солдат пока не найдены.

Убийство произошло в конце апреля.

В апреле при содействии российского центра по примирению в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска. В мае от террористов были освобождены южные кварталы столицы, включая Муххаям аль-Ярмук. Боевики ИГ* были полностью уничтожены. Пока район находился под контролем террористов, там были убиты тысячи мирных жителей.

* Запрещенная в России террористическая организация