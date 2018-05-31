Более 300 сирийцев вернулись за сутки в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 300 человек вернулись за сутки в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 172 человека, в Восточную Гуту – 134 человека", — сообщил он.

Также Цыганков подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности Центра остаются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание нуждающемуся населению медицинской помощи сирийским гражданам.

"В населенном пункте Расм-Эль-Алам провинции Алеппо и районе Балалат в городе Алеппо проведены благотворительные акции. Людям выданы продовольственные наборы и свыше одной тонны свежего хлеба", — добавил начальник Центра.

Кроме того, по его словам, военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 62 сирийцам, в том числе 56 детям.

Цыганков отметил, что российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. По его словам, за сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировали 2 463 человека, всего с 16 мая эту процедуру прошли 29 403 человека.

Также он сообщил, что подразделения российской военной полиции патрулируют улицы в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана, Харет-Тукман и Касири-Карабеси и обеспечивают правопорядок и безопасность местного населения.

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