Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования конфликта в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.