МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ситуация в Сирии улучшается после освобождения от запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* южного пригорода Дамаска и примирения в Восточной Гуте и Хомсе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"Развитие ситуации в Сирии имеет положительную тенденцию. Она улучшилась после практически бескровного примирения в Восточной Гуте, Хомсе, а также освобождения от ИГИЛ* Ярмука — южного пригорода Дамаска", — сказал Шойгу.

По его словам, на подконтрольных сирийским властям территориях создаются условия для возращения беженцев и налаживания мирной жизни.

"Восстанавливается водоснабжение, подача электроэнергии, осуществляется доставка продовольствия и предметов первой необходимости, медицинская помощь", — добавил Шойгу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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