Асад допустил, что США продолжат наносить авиаудары по Сирии

ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не исключил теоретической вероятности новых ударов США по стране.RT.
"Каковы правовые основания для этого удара? А для того, что здесь летают их самолеты? Каковы правовые основания для действий их так называемой "антитеррористической коалиции", которая в реальности поддерживает террористов? Никаких. А для ударов в Йемене, Афганистане, на пакистанской границе и так далее? Тоже нет", — отметил он.
"Пока США и их марионетки на Западе не соблюдают норм международного права, нет гарантий того, что это не повторится. Это было и несколько недель назад, и в прошлом году, в апреле 2017-го, и может снова случиться в любое время", — считает Асад.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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