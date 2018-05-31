Асад допустил, что США продолжат наносить авиаудары по Сирии

ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не исключил теоретической вероятности новых ударов США по стране.

"Исключать этого нельзя. США ежедневно попирают нормы международного права — в разных областях и по разным причинам. Так что любая страна мира может стать объектом такой атаки", — заявил Асад в интервью RT

"Каковы правовые основания для этого удара? А для того, что здесь летают их самолеты? Каковы правовые основания для действий их так называемой "антитеррористической коалиции", которая в реальности поддерживает террористов? Никаких. А для ударов в Йемене, Афганистане, на пакистанской границе и так далее? Тоже нет", — отметил он.

"Пока США и их марионетки на Западе не соблюдают норм международного права, нет гарантий того, что это не повторится. Это было и несколько недель назад, и в прошлом году, в апреле 2017-го, и может снова случиться в любое время", — считает Асад.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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