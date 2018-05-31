Асад объяснил, почему бессмысленно обвинять Дамаск в применении химоружия

ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. Применять химическое оружие даже с практической точки зрения смысла не было, так как Дамаск выиграл битву за умы мирного населения, заявил президент Сирии Башар Асад.интервью RT.
Он обратил внимание на логические нестыковки в сообщениях о применении химоружия, а также что местные жители отрицали факты атак. Одна из химатак якобы произошла уже после победы сирийских войск в Восточной Гуте.
"В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было", — отметил Асад.
"Эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию", — резюмировал президент.
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