Асад объяснил, почему бессмысленно обвинять Дамаск в применении химоружия

ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. Применять химическое оружие даже с практической точки зрения смысла не было, так как Дамаск выиграл битву за умы мирного населения, заявил президент Сирии Башар Асад.

"У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа. Ведь главная битва в Сирии велась за сердца и умы гражданского населения — и мы ее выиграли. Как же можно применять химоружие против гражданского населения, чьей поддержки ты добиваешься?" — заявил Асад в интервью RT

Он обратил внимание на логические нестыковки в сообщениях о применении химоружия, а также что местные жители отрицали факты атак. Одна из химатак якобы произошла уже после победы сирийских войск в Восточной Гуте.

"В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было", — отметил Асад.

"Эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию", — резюмировал президент.

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