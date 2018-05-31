В сирийском Эр-Растане открыли хлебопекарню и медпункт

ЭР-РАСТАН (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Хлебопекарня и медпункт открылись в городе Эр-Растан в провинции Хомс в Сирии, освобожденном в мае от боевиков незаконных вооруженных формирований, рассказал журналистам глава городской администрации Хасан Мухаммед Тибани.

"Различные государственные организации уже подключились к восстановлению инфраструктуры. Заработала хлебопекарня, которая обеспечивает потребности населения на 60%, а через двое суток она заработает на полную мощность, открыт медпункт", — сообщил Тибани.

Он добавил, что за первую неделю мирной жизни проведено разминирование дороги между Хамой и Хомсом. Полное разминирование города будет проведено в течение 2-3 месяцев.

Правопорядок в городе обеспечивают подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими вооруженными силами. "Наши люди стоят на постах. А также мы принимаем участие в сдаче оружия незаконными вооруженными формированиями. С местными органами власти взаимодействие налажено в полном объеме. Помогаем им, а они нам помогают. Местное население к нам относится нормально, хорошо. Они рады нас видеть, приветствуют нас, потому что мы обеспечиваем порядок", — рассказал начальник отделения военной полиции Виктор Галиченко.

До прихода боевиков в городе проживало 123 тысячи человек, сейчас там проживает 70 тысяч, идет процесс возвращение мирных жителей.

Как сообщалось ранее, ряд городов провинции Хомс при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований. Эти территории перешли под контроль правительства САР.