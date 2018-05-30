Комиссия ООН по Сирии призвала стороны конфликта не применять тактику осады

ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии призвала участников конфликта не применять осадную тактику при ведении боевых действий.
"В то время как техника осады сама по себе не запрещена международным гуманитарным правом, ее использование должно проходить при соблюдении всех соответствующих правил международного гуманитарного права. Методы, которые применяются в Сирии для осады, задокументированные Комиссией с 2012 года, являются вопиющими нарушениями международных прав человека, гуманитарного права и в ряде случаев, военными преступлениями. Они постоянно проводились преднамеренно, координированно и систематически", — говорится в документе.
Комиссия призвала всех участников сирийского конфликта немедленно снять все осады, которые остаются в стране, назвав их "средневековой тактикой ведения войны". Кроме того, стороны должны воздерживаться от действий, способных привести к недобровольным перемещениям населения, включая "соглашения об эвакуации" и обеспечить защиту внутренне перемещенных лиц и дать им доступ к основным услугам, в том числе к здравоохранению и образованию.
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