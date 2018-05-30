Комиссия ООН по Сирии призвала стороны конфликта не применять тактику осады

ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии призвала участников конфликта не применять осадную тактику при ведении боевых действий.

Комиссия в среду опубликовала доклад под названием "Осада как оружие войны: окружить, заморить голодом, заставить сдаться, эвакуировать". В документе рассматриваются действия воюющих сторон в Сирии.

"В то время как техника осады сама по себе не запрещена международным гуманитарным правом, ее использование должно проходить при соблюдении всех соответствующих правил международного гуманитарного права. Методы, которые применяются в Сирии для осады, задокументированные Комиссией с 2012 года, являются вопиющими нарушениями международных прав человека, гуманитарного права и в ряде случаев, военными преступлениями. Они постоянно проводились преднамеренно, координированно и систематически", — говорится в документе.

По мнению экспертов, во время проведения осад, воюющие стороны применяли химическое оружие и кассетные боеприпасы "для того, чтобы сеять террор и отчаяние" среди страдающего населения, совершая "коллективное наказание". Они также раскритиковали то, что в результате достижения соглашений об эвакуации, население было вынуждено покидать свои дома и уехать в заранее определенное место, без возможности выбрать, куда отправиться.

Комиссия призвала всех участников сирийского конфликта немедленно снять все осады, которые остаются в стране, назвав их "средневековой тактикой ведения войны". Кроме того, стороны должны воздерживаться от действий, способных привести к недобровольным перемещениям населения, включая "соглашения об эвакуации" и обеспечить защиту внутренне перемещенных лиц и дать им доступ к основным услугам, в том числе к здравоохранению и образованию.

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