Британия осудила признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Великобритания осудила признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении британского министерства иностранных дел.

Во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Совершенно неприемлемо, что режим (президента Сирии Башара) Асада признал так называемую "независимость" отделившихся грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Российское военное вмешательство в Грузию в 2008 году и последующее признание сепаратистских территорий Южной Осетии и Абхазии в качестве так называемых "независимых государств" было неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии. Действия РФ по-прежнему подрывают законную территориальную целостность Грузии", — приводятся в заявлении слова заместителя главы МИД Великобритании Алана Дункана.

По его мнению, Россия и "сирийский режим" пытаются подорвать международный порядок.

"Британское правительство вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и резолюции 1808 Совета Безопасности ООН, в которой подтверждается приверженность всех государств-членов суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", — подчеркивается в сообщении.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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