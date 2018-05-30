Премьер Болгарии надеется на скорейшее урегулирование ситуации в Сирии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. София рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Сирии, так как Болгария и другие европейские страны испытывают трудности в связи с потоками мигрантов, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Беседа глав кабминов прошла в доме приемов российского правительства на Воздвиженке. Позднее в среду премьер Болгарии проведет переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече с Медведевым Борисов, помимо экономических вопросов, затронул и международную тематику, обратив внимание на непростую обстановку в мире в настоящее время.

"И я рассчитываю в значительной степени на (результативную – ред.) беседу с президентом Путиным. Надеемся, что в ближайшем будущем ситуация в Сирии будет урегулирована, потому что мы, вся Европа, подвержены серьезному давлению со стороны мигрантской волны", — сказал Борисов.