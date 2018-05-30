Сирийский полевой командир опроверг сообщения о новом наступлении ИГ*

ДАМАСК, 30 мая — РИА Новости. Полевой командир вооруженных проправительственных формирований в Сирии опроверг сообщения СМИ о наступлении террористической группировки "Исламское государство"* на позиции сирийской армии в пустыне в провинции Хомс.

Ранее в СМИ появились сообщения о наступлении ИГ* в сирийской пустыне в провинции Хомс в направлении Пальмиры.

"Ни одна из позиций сирийской армии в провинции Хомс не подвергалась нападениям ИГ* или кого-нибудь другого. Сообщения об этом полностью не верны", — рассказал собеседник РИА Новости.

По словам источника, последний раз боевики ИГ* атаковали позиции сирийской армии на прошлой неделе в районе поселения Хмейма. На восточной границе провинции Хомс в 160 километрах от города Пальмира.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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