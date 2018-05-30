Жители начали возвращаться в освобожденный от ИГ* район Ярмук в Дамаске

ДАМАСК, 30 мая — РИА Новости. Мирные жители начинают возвращаться в квартал Муххаям аль-Ярмук на юге Дамаска, освобожденный от боевиков террористической организации "Исламское государство"*.

При въезде в квартал представители вооруженных сил Сирии проверяют у въезжающих документы. Большинство зданий были разрушены, но мирные жители начинают возвращаться.

"Наша семья бежала сразу, как пришли боевики. Мои родители, я, муж и дети. Но мою дочь террористы достали даже в Дамаске. В нее попала пуля. Она умерла. Ей было всего тринадцать лет", — говорит жительница квартала Римма аль-Кадра.

На улицах квартала сожженная техника боевиков, много завалов. Правительство Сирии планируют начать разбор этих завалов и утилизацию техники. Сейчас в квартале сирийские саперы разминируют здания и помещения.

В апреле при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска. В мае от террористов были освобождены южные кварталы столицы, включая Муххаям аль-Ярмук.

*Террористическая организация, запрещенная в России.