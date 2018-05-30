Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Чечню без потерь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии к месту постоянной дислокации в Чечне без потерь, сообщила газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Из Сирии к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике вернулось подразделение военной полиции", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, прибывший на родину батальон подполковника Ахмеда Абдулмуталибова привлекался к обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гумконвоев, созданию условий для работы оказывающих медицинскую помощь местному населению мобильных госпиталей, несению службы в зоне деэскалации в Идлибе.

"Очень важно, что батальон военной полиции ЮВО не только успешно справился с выполнением возложенных на него задач, но и вернулся домой без потерь", — цитирует газета заместителя начальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майора Виталия Коха.