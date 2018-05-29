В США заявили, что обсуждают с Россией ситуацию в зоне деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США обсуждают с Россией ситуацию в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, обеспокоены возможным нападением, заявила во вторник журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Упоминание о том, что кто-то нападет или угрожает напасть, очень беспокоит Соединенные Штаты. Это вопрос, который мы поднимали с русскими по нашим каналам. Эти обсуждения идут", — сказала Науэрт.

Ранее она выражала обеспокоенность сообщениями о неких возможных действиях сирийской армии на юго-западе Сирии в зоне деэскалации и предостерегала от действий, ставящих под угрозу прекращение огня.

Науэрт не уточняла, о каких именно сообщениях идет речь и что за операцию готовят сирийские военные. Вместе с тем госдеп предупредил, что США "примут решительные необходимые меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада".

Речь шла о зоне деэскалации в районе населенного пункта Дераа в Сирии.

Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США.

По словам источника, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гуманитарную помощь", добавил источник.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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