В США заявили, что обсуждают с Россией ситуацию в зоне деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США обсуждают с Россией ситуацию в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, обеспокоены возможным нападением, заявила во вторник журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Ранее она выражала обеспокоенность сообщениями о неких возможных действиях сирийской армии на юго-западе Сирии в зоне деэскалации и предостерегала от действий, ставящих под угрозу прекращение огня.
Науэрт не уточняла, о каких именно сообщениях идет речь и что за операцию готовят сирийские военные. Вместе с тем госдеп предупредил, что США "примут решительные необходимые меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада".
Речь шла о зоне деэскалации в районе населенного пункта Дераа в Сирии.
По словам источника, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гуманитарную помощь", добавил источник.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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