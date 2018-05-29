В Хомсе и Восточной Гуте за сутки в свои дома вернулись более 300 сирийцев

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 300 сирийцев вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как он напомнил, приоритетными направлениями деятельности Центра являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медпомощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту – 119 человек", — сказал Евтушенко.

Также начальник Центра добавил, что в школе Тауфин Элаби города Алеппо была проведена благотворительная акция. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению более 300 порций горячей пищи и более одной тонны свежего хлеба.

Кроме того, военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 63 сирийцам, в том числе 46 детям.