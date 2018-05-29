ООН, 29 мая – РИА Новости. В ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, куда прибывают тысячи беженцев.

"Ситуация в Идлибе вызывает тревогу, поскольку авиаудары, столкновения между вооруженными группами, перенаселенность и серьезная нагрузка на основные службы (оказывающие помощь) усугубляют страдания как перемещенных лиц, бежавших в Идлиб, так и принимающих общин", — заявил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета безопасности.

По его словам, с марта в Идлиб прибыло более 80 тысяч новых перемещенных лиц. В связи этим ООН пришлось перенаправлять ресурсы с других направлений.

"Многие из недавно прибывших в Идлиб прибыли из северных сельских районов Хомса. Около 35 тысяч человек были эвакуированы из этого района в начале этого месяца после серьезной эскалации. Межведомственная автоколонна — первая за более чем два месяца — должна отправиться завтра (в среду – ред.) в северные сельские районы Хомса с помощью для почти 93 тысяч человек после того, как в воскресенье (от властей Сирии) были получены письма о содействии", — сказал Лоукок.

Ранее сообщалось, что в провинцию Идлиб прибывают беженцы и бойцы сирийской оппозиции с семьями из других районов Сирии, которые переходят под контроль правительственных сил. В частности, помимо Хомса речь шла о районах Алеппо и Восточная Гута.

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